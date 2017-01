Bayern-Boss Hoeness nach Knast-Strafe :  «Mein Ruf scheint nicht gelitten zu haben»

Am 13. März wurde es bittere Gewissheit: Uli Hoeness muss wegen Steuerhinterziehung hinter Gitter. Am 2. Juni desselben Jahres tritt der damalige Präsident des FC Bayern München seine Haftstrafe an. Seit Anfang Februar 2016 ist der ehemalige Fussballprofi wieder auf freiem Fuss – und ein paar Monate später zurück bei seiner alten Liebe, die er irgendwie gar nie richtig verlassen hatte. Zurück «dahoam». Zurück bei den Bayern.

Nach zweieinhalb Jahren ist der 65-Jährige wieder Präsident des deutschen Rekordmeisters. In Interlaken spricht Hoeness darüber, wie ihn die Zeit im Gefängnis verändert hat. «Ich bin nachdenklicher und ich glaube auch grosszügiger und noch demütiger geworden.»

Sein Ansehen in der Welt des internationalen Fussball sei gut. «Mein Ruf scheint nicht gelitten zu haben, weil ich immer hoch respektiert wurde.» Dies schliesst Hoeness auch darauf zurück, dass der FC Bayern nach seiner Verurteilung keineswegs an dessen exzellenten Standing in der Sportwelt eingebüsst habe.

Sein Umgang mit der auferlegten Sanktion sei ebenfalls auf Akzeptanz gestossen. «Ich habe die Strafe ohne grosses Theater angenommen habe und die Verpflichtungen erfüllt», so der gebürtige Ulmer. (sag)