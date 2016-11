Aufsteiger punktgleich mit dem Leader :  Leipzig rückt den Bayern auf die Pelle

Wer hätte das gedacht? Nach zehn Runden steht der Aufsteiger RB Leipzig punktgleich mit Bundesliga-Dominator Bayern München an der Spitze! Das Überraschungsteam profitiert dabei vom gestrigen 1:1-Patzer des Rekordmeisters gegen Hoffenheim.

Die Roten Bullen lassen im heimischem Fussballtempel vor über 42'500 Zuschauern nichts anbrennen und schicken Mainz 05 mit 3:1 nach Hause. Bereits in der 3. Spielminute leitet Timo Werner die Partie für die Gastgeber in gewünschte Bahnen.

Es ist ein wahres Feuerwerk, das die Sachsen abbrennen. Eines, das sich in der 21. Minute dank des 2:0 von Emil Forsberg erneut auf der Anzeigetafel widerspiegelt. Den Assist liefert der Torschütze des Führungstreffers, Timo Werner.

Der 20-jährige Stuttgarter avanciert noch vor der Pause zum Mann des Spiels, als er einen blitzschnellen Konter zum vorentscheidenden 3:0 abschliesst. Das Leipziger Stadion steht Kopf!

Im zweiten Durchgang nimmts die Elf von Ralph Hasenhüttl etwas gemächlicher, tut nur noch das Nötigste. Der Mainzer Anschlusstreffer zum 1:3 durch Stefan Bell (74.) ist indes lediglich Resultatkosmetik.

Während es den Leipzigern wie am Schnürchen läuft, muss das Team von Martin Schmidt nach dem 1:6 gegen Anderlecht in der Europa League bereits die zweite klare Niederlage in Folge verkraften. (sag)