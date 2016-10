«Alles frei erfunden!»: BVBs Roman Bürki genervt über Horn-Gerüchte

Roman Bürki, wie geht es Ihnen?

Roman Bürki: Gut, danke.

Weshalb konnten Sie letztes Wochenende in Ingolstadt nicht zwischen den Pfosten stehen?

Ich hatte am Morgen des Spieltags nach dem Aufstehen nicht so viel Energie. Da wurden sofort Bluttests gemacht. Dabei ist ein Virus festgestellt worden. Ich hatte auch leichtes Halsweh, bekam Vitamine. Jetzt ist alles wieder tipptopp.

Wie sehr beunruhigt waren Sie wegen der Gerüchte, dass Dortmund Kölns Goalie Timo Horn verpflichten wolle – liessen Sie sich wegen Horn in Bocks-Horn jagen?

Beunruhigt war ich gar nicht. Michael Zorc, unser Sportdirektor, hat täglich mit mir gesprochen und gesagt, dass an diesem Gerücht gar nichts dran sein. Es sei frei erfunden. Aber genervt hat mich das Ganze natürlich ­– ich bekam gefühlte 10'000 SMS. Alle wollten wissen, was los sei. Es war mühsam, aber nicht beunruhigend. Vor allem, weil ich diese Saison konstant meine Leistung gebracht habe.

Ein deutsches Boulevard-Blatt schrieb, Horn sei beim BVB ein ernsthaftes Thema, weil der Schweizer Bürki erst noch den Beweis erbringen müsse, dass er über einen längeren Zeitpunkt auf hohem Niveau spielen könne...

Ja, das sind die wahren Experten... Nein, im Ernst. Das ist mir komplett egal. Es wird so vieles geschrieben und auch frei erfunden. Wichtig ist, was der Trainer von mir hält. Und Herr Tuchel hat mir erst kürzlich gesagt, dass er sehr stolz auf mich sei. Und ich habe mir in dieser Saison ja auch nie etwas zu Schulde kommen lassen.

Am Samstag steigt das Revier-Derby gegen Schalke 04. Ohne Ihren Nati-Kollegen Breel Embolo. Hatten Sie Kontakt?

Ja, ich habe ihm geschrieben, gefragt, wie seine OP verlaufen sei. Über das Derby haben wir nicht gross geredet.

Wie sehr spürt man die Rivalität zwischen dem BVB und Schalke im Kohlenpott?

Die Rivalität ist enorm. Schon nach unserem letzten Spiel in Ingolstadt sangen unsere Fans: «Wir wollen den Derby-Sieg!» Obwohl unter der Woche ja noch ein Pokal-Spiel anstand. Eine solche Rivalität wie hier habe ich noch nie erlebt. Ich freue mich sehr auf das Spiel.

24'454 Fans stehen allein in der Südkurve hinter ihrem Tor, verrückt, nicht?

Das ist ein überragendes Gefühl, wenn Du so viele Fans in deinem Rücken spürst. Wir haben eine unglaubliche Stimmung im Stadion. Auch die Gegner, mit denen ich nach den Spielen rede, finden es unglaublich.

Doch Ihr BVB steckt momentan in einer Krise. Den letzten Sieg gabs in der Meisterschaft am 23. September gegen Freiburg.

Wir haben sehr viele wichtige Spieler, die verletzt sind. Spieler, die in der Vergangenheit an vielen Toren beteiligt waren. Wir spielen gefühlt mit einer U21-Auswahl. Wenn du da mal einen Knick hast, ist es schwierig, mit all den Jungen wieder rauszukommen. Aber ich hoffe, dass im Derby Raphael Guerreiro und André Schürrle zumindest wieder auf der Bank sitzen. Und Sokratis sollte wieder fit sein.

Ihr habt mit dem BVB andere Ansprüche als Rang 6, nicht wahr?

Ja, sicher. Aber viele sind auch verwöhnt, weil wir letzte Saison überragend gespielt haben. Doch jetzt haben wir viele Neue und viele Junge im Kader. Wir lassen uns vom jetzigen Tabellenplatz nicht verrückt machen, haben mit den Mannschaften vorne, Bayern jetzt mal ausgenommen, immer noch Kontakt.