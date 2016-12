2:0-Sieg in Darmstadt :  Der HSV ist nicht mehr Letzter

Das Lieblingsopfer der Bundesliga-Kellerklubs ist am Böllenfalltor zuhause: Nachdem bereits Ingolstadt vor wenigen Wochen gegen Darmstadt seinen bisher einzigen Saisonsieg gefeiert hat, zieht am Sonntag der HSV nach.

Die ambitioniert in die Saison gestarteten Hamburger gewinnen gegen die Lilien am 13. Spieltag (!) erstmals in dieser Spielzeit. Michael Gregoritsch bringt die Gäste, bei denen Nati-Star Djourou (sieht Gelb) in der Innenverteidigung durchspielt, nach einer halben Stunde 1:0 per Kopfball in Führung.

In den Schlussminuten macht Ostrzolek mit dem 2:0 alles klar. Die Erlösung für die Rothosen!

Der HSV hat nun sieben Punkte und liegt neu auf dem 17. Platz, einen Zähler hinter Darmstadt. Ingolstadt liegt mit 6 Zählern am Bundesliga-Tabellenende. (eg)