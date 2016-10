Oliver Neuville: «Die Raucher haben gegen die Nichtraucher gewonnen»

Oliver Neuville (43) ist in Locarno geboren, bei Servette zum Profi-Fussballer gereift und in der Bundesliga zur Legende geworden.

Bei Rostock rettet Neuville die Hansa in der Saison 1998/99 vor dem Abstieg. Später bei Leverkusen ballert er die Werkself 2002 mit fünf Toren in den Champions-League-Final. Und bei Borussia Mönchengladbach macht sich Neuville bei seinem Abschied 2010 unsterblich, indem er nach dem Spiel ins Stadionmikrofon schreit: «Gib mir ein Scheiss-FC-Köln!»

Bei jedem seiner Klubs ist Neuville eine Tormaschine. Ingesamt erzielt er in 334 Bundesliga-Spielen 91 Tore, gibt 65 Vorlagen.

Im Fussballmagazin «zwölf» plaudert der ehemalige deutsche Nationalspieler nun frei von der Leber weg. Auch über seinen Nikotinkonsum. «Am Anfang bei Servette waren es zwei bis drei Zigaretten pro Tag, später dann immer mehr», sagt Neuville.

Der 43-Jährige macht keinen Hehl daraus, geraucht zu haben: «Damals griffen auch bei Bayern München viele Spieler zum Glimmstängel – sie wurden trotzdem Meister. Ich bin überzeugt, dass es auch heute Raucher im Fussball gibt.» Und weiter: «Wir hatten mit Leverkusen in Ulm gespielt. Wir hatten acht Raucher in der Startformation, sie einen und trotzdem gewannen wir 9:1.»

Auch in Sachen Nervosität tickt Neuville wohl ein bisschen anders als seine Ex-Teamkollegen: «Ich war bei meinem ersten Spiel mit Locarno in Schaffhausen nervöser als vor dem WM-Final in Yokohama.»

Derzeit arbeitet er als Co-Trainer der U19 von Borussia Mönchengladbach. Einen Wechsel zurück in die Schweiz kann er sich nicht vorstellen: «Ich glaube nicht, dass ich in die Schweiz zurückkehren werden. Mönchengladbach ist mein Zuhause. Andererseits weiss man im Fussball nie, was passiert.» (aho)