Blamables Remis gegen Plymouth :  Liverpool muss im FA Cup nachsitzen

Was für eine Schmach für Jürgen Klopp und seinen FC Liverpool! Im englischen Pokal blamiert sich der Tabellenzweite der Premier League gegen den Viertligisten Plymouth Argyle – und das vor heimischem Anhang an der Anfield Road!

Das torlose Remis bedeutet für die Reds auch, dass man zum entscheidenden Wiederholungsspiel in Plymouth antreten muss. Die Fans des Traditionsvereins aus der Football League Two werden alles versuchen, um ihre Helden in die vierte Runde des ältesten Fussballturniers der Welt zu peitschen.

Liverpool-Coach nimmt das Unentschieden gelassen: «Dieses Ergebnis haben wir uns natürlich nicht vorgestellt, aber es ist nicht frustrierend. Manchmal ist Fussball eben so.» Der Deutsche, der die jüngste Reds-Startelf der Geschichte auf Feld schickte (im Schnitt 21 Jahre und 296 Tage alt), fügt lächelnd an: «Jetzt fahren wir nach Plymouth, zum ersten Mal in meinem Leben. Also alles gut!»

Chelsea und Tottenham weiter

Nichts anbrennen lässt der FC Chelsea. Das Team von Antonio Conte erholt sich mit dem 4:1-Heimsieg gegen das unterklassige Petersborough United von der ersten Pleite nach 13 Siegen in Serie gegen Tottenham am vergangenen Mittwoch. Für die Chelsea-Tore sind Pedro (18./75.), Batshuayi (44.) und Willian (52.) zuständig. Nichols (70.) markiert den Ehrentreffer der Gäste.

Ähnlich locker avanciert auch Tottenham ins nächste Pokal-Duell. Die Spurs bezwingen Aston Villa dank Treffern von Davies (71.) und Son (80.). (sag)

Die weiteren FA-Cup-Ergebnisse:

Cardiff City - Fulham 1:2

Middlesbrough - Sheffield Wedensday 3:0