Schwuler Profi beantwortet Homosexualitäts-Fragen im Internet

Fussballer, die auf Fussballer stehen, haben es im Fussball auch im Jahr 2016 nicht einfach. Coming-outs von Profi-Fussballern sind weiterhin äusserst selten. Zu gross scheint die Angst vor dem Gang an die Öffentlichkeit.

Ein 20-jähriger deutscher Profi eines Drittligavereins wagt jetzt einen Zwischenschritt. Unter dem Pseudonym «Eckfahne» wendet er sich auf dem Internet-Portal «Reddit» an die Leser und beantwortet deren Fragen, wie die «Hamburger Morgenpost» berichtet.

Ein Outing in der Mannschaft kann er sich demnach nicht vorstellen. «Ganz ehrlich: Nachgedacht habe ich da drüber natürlich und ich denke es würde auch Aufmerksamkeit geben in den Medien und vielleicht sogar Rückendeckung, aber irgendwann ist das vorbei und man ist trotzdem geoutet», so der Profi.

Auch seine Familie wisse nichts von seinem Geheimnis. Einzig der beste Freund und die beste Freundin, die sich nebenbei vor den Teamkollegen sogar als Partnerin ausgibt, haben Kenntnis von seiner sexuellen Ausrichtung.

«Fussball ist halt schon mein Traum», für den er auch auf eine Beziehung verzichte, fährt er fort. Bei Dates achte er allerdings darauf, dass sie nichts mit Fussball zu tun haben.

Die Frage, welche Fussballer er denn gut finde, beantwortet er übrigens mit «Herr M. Neuer und auch Joshua Kimmich hat was. Hummels ist auch ganz nett.» (fiq)