Barça gelingt Befreiungsschlag :  Traum-Sturmtrio «MSN» räumt Bilbao aus dem Weg

Der FC Barcelona kann wieder aufatmen. Nach zuletzt zwei sieglosen Partien finden die Katalanen zurück auf die Erfolgsstrasse. Ausgerechnet die zuletzt arg in der Kritik gestandenen Luis Suarez und Neymar legen den Grundstein für das 3:1 gegen Atheltic Bilbao.

In der 35. Minute leitet Suarez das Geschehen mit einer akrobatischen Direktabnahme nach Vorarbeit von Neymar in die gewünschten Bahnen. Bereits jetzt wäre das 1:2-Handicap aus dem Hinspiel getilgt. Kurz nach der Pause schraubt Neymar (48.) per Elfmeter auf 2:0.

Dann lassen es die Hausherren etwas gemächlicher angehen – und das wird prompt bestraft. Enric Saborit bringt die Basken wieder heran. Die Verlängerung droht. Doch so weit kommts nicht, denn Barça hat Messi. Der Zauberfloh macht per Freistoss das 3:1 und den Deckel drauf.

Mit Ach und Krach steht Deportivo Alaves im Viertelfinal. Nach dem 2:2 im Hinspiel bei Deportivo La Coruna trennen sich die zwei Teams auch entscheidenden Duell unentschieden. Das 1:1 hievt die Heimmannschaft aufgrund der Auswärtstor-Regel in die nächste Runde. Alcocorcon bodigt Cordoba mit dem Gesamtskore von 2:1, Real Sociedad eliminiert Villarreal mit 4:2. (sag)