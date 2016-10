Fifa gastiert mit Konferenz nicht mehr im Luxus-Hotel Baur au Lac

Das Zürcher Hotel Baur au Lac braucht ihre Laken wieder nur noch, um die Betten ihrer Luxus-Zimmer zu beziehen. Ende Mai des letzten Jahres mussten damit noch verhaftete Fifa-Funktionäre vor neugierigen Blicken und lauernden Fotografen beschützt werden.

Die damals entstandenen Bilder gingen um die Welt und gelten heute als Symbol des Zerfalls des korrupten Systems des Fussball-Weltverbands. Doch damit ist jetzt Schluss! Nachdem die Fifa seit 2004 im Nobel-Laden hauste, ziehen Infantino und Co. für den bevorstehenden Fifa-Kongress am 13. und 14. Oktober ins 350 Meter entfernte Park Hyatt.

Die Gründe für den Umzug sind aber nicht etwa die schlechten Erinnerungen an das Baur au Lac. Seit der Umwandlung des Exekutivkomitees in den Fifa-Rat und der damit verbundenen Aufstockung der Mitgliederzahl von 24 auf 36 müssen nun auch mehr Zimmer gebucht werden. Was natürlich zu höheren Kosten führt.

Auch wenn im Hyatt nicht auf Fünfsterne-Ausstattung verzichtet werden muss, kostet das günstigste Doppel-Zimmer ab dem 13. Oktober 527 Franken, während man im Baur au Lac für 870 Franken logiert. Der Entscheid, das Quartier zu wechseln, kommt aber nicht etwa von Fifa-Boss Infantino, sondern von Generalsekretärin Fatma Samoura.

Man sei schliesslich geschäftlich in Zürich, weshalb ein gutes und solides Geschäftshotel angemessen sei, sagt Fifa-Vizepräsident Victor Montagliani der Nachrichtenagentur AP. «Es werden nicht nur die Kosten reduziert, sondern auch das Signal gesendet, dass wir am Arbeiten sind», erklärt Montagliani weiter. (rae)