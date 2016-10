Xhakas Arsenal steht im Viertelfinal: Liverpool bodigt Tottenham

Liverpool nimmt das Zepter sofort in die Hand, fährt einen Angriff nach dem anderen – und wird in der 9. Minute für das Startfurioso belohnt. Daniel Sturridge steht nach einem Querpass goldrichtig und schiebt zur Führung ein.

Ähnlich explosiv starten die Reds in den zweiten Durchgang und so kommt, was kommen muss: Das hoch verdiente 2:0. Wieder ist es Sturridge, der die Zuschauer an der Anfield Road zum Jubeln bringt.

Wer dann meint, dass die Partie gelaufen ist, wird eines Besseren belehrt. Per Elfmeter bringt Vincent Janssen (76.) die Spurs zurück – und nochmal Feuer rein! Jetzt rennen die Gäste aus Tottenham an, kreieren Chance um Chance. Doch es reicht nicht mehr. Liverpool steht insgesamt verdient im Viertelfinal.

Arsenal auch ohne Xhaka siegreich

Arsène Wenger schont beim Duell gegen Zweitligist Reading mehrere Leistungsträger. Mesut Özil, Alexis Sanchez und Granit Xhaka stehen nicht im Aufgebot.

Dennoch sind die Gunners ihren Kontrahenten haushoch überlegen – und doch dauert es über eine halbe Stunde, bis sich die Londoner Dominanz auf der Ergebnistafel widerspiegelt. Alex Oxlade-Chamberlain schiebt in der 33. Minute zum 1:0 ein.

Der 23-jährige Engländer ist es auch, der die Partie mit seinem Doppelpack knapp eine Viertelstunde vor Schluss vorzeitig entscheidet (78.). (sag)

Die weiteren Ergebnisse:

Bristol City - Hull City 1:2

Newcastle United - Preston North End 6:0

Leeds United - Norwich City 2:2*