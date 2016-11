Anderlecht-Coach René Weiler: «Habe Spieler nicht beleidigt»

René Weiler (43) bläst in Belgien eine steife Bise ins Gesicht! Am Sonntag verliert der Schweizer Trainer mit Anderlecht gegen Leader Zulte Waregem trotz 2:1-Pausenführung 2:3. Es ist die vierte Liga-Pleite der Saison.

Obwohl auf den zweiten Platz nur drei Punkte fehlen, prasselt jetzt auf Weiler viel Kritik ein. Der Rekordmeister nur auf dem sechsten Platz – es ist das grosse Thema in den belgischen Medien.

Die Kritikpunkte: Anderlecht habe zur Halbzeit der Meisterschaftsrunde nur knapp 55 Prozent der mög­lichen Punkte geholt. Man spiele die schlechteste Saison seit neun Jahren, damals wurde nach 13 Spieltagen der Trainer entlassen.

Steht jetzt auch Weiler nur fünf Monate nach seiner Einstellung vor dem Out? Die Medien haben sich auf ihneingeschossen. Der frühere Profi Alexandre Teklak schreibt in seiner Taktik-Kolumne in «La Dernière Heure» gar: «Ich akzeptiere die Ausreden von Weiler nicht mehr.»

Doch noch hält Anderlecht an ihm fest. Weiler sagt zu BLICK: «Insbesondere bei Anderlecht ist der Trainerimmer unter Beschuss, wenn es nicht stets Siege gibt. Ich konzentriere mich jetzt darauf, mit der neu zusammen­gestellten und jungen Mannschaft Punkte zu gewinnen.»

Der Wirbel nahm bereits zwei Tage vor dem Spitzenspiel ein Riesen-Ausmass an. Weiler gab in der Zeitung «Het Laatste Nieuws» ein brisantes Interview, in dem er die eigenen Spieler kritisierte. Anderlechts Pressesprecher musste am Samstag sogar in die Kabine, um Weilers Aussagen richtig zu stellen und die Spieler zu beruhigen. Weiler: «Ich habe meine Spieler nicht kritisiert, der Kontext wurde absichtlich verdreht.»

Gelegenheit zum ersten Schritt raus aus der Krise gibts schon am Donnerstag. Anderlecht muss in der Europa League in Aserbaidschan gegen Qäbälä ran.