28. Wechsel in 22 Jahren! Uru-Kicker stellt Transfer-Weltrekord auf

Uruguays Fussball-Legende Sebastian Abreu wechselt bereits zum 28. Mal in seiner Karriere den Verein – so viel wie noch kein anderer Fussballer. Der 40-Jährige hat nun bei 23 Klubs in neun Ländern unterschrieben.