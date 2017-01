Nächster Sieg im Liga-Cup gegen Hull :  ManUnited reitet weiterhin auf der Erfolgswelle

Manchester United feiert ein Erfolgserlebnis am nächsten. Das 2:0 gegen Hull City im Hinspiel des Liga-Cups ist bereits die neunte Partie in Serie, die das Team von José Mourinho für sich entscheidet. Die letzte Niederlage setzte es für das Starensemble am 3. November ab! Im neuen Jahr stehen die roten Teufel zudem mit einem Torverhältnis von 8:0 aus drei Spielen mit lupenreiner Weste da.

Für den Jubel im Old Trafford sind Juan Mata (56.) und Marouane Fellaini (87.) zuständig. Beim zweiten Treffer sieht Eldin Jakupovic im Kasten der Gäste etwas unglücklich aus. Statt den Ball konsequent wegzufausten, zögert der Ex-GC-Hüter. Beim ersten Gegentor ist er hingegen machtlos.

Beim Rückspiel am 26. Januar sind die Tiger zuhause gefordert, möchten sie Pogba und Co. doch noch am Einzug in den Final hindern. ManUnited selbst hat sich warmgeschossen für das Spitzenspiel in der Premier League am kommenden Wochenende. Dann steigt nämlich das prestigeträchtigen Rivalenduell gegen Liverpool. (sag)