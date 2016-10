Cristiano Ronaldo: Dank Mega-Vertrag 25 Millionen für 5 Jahre

Kaum ist die Vertragsverlängerung von Reals Mittelfeldstrategen Toni Kroos in trockenen Tüchern, macht in Madrid die nächste frohe Botschaft die Runde. Cristiano Ronaldo steht gemäss «Bild» kurz davor, seinen bis 2018 laufenden Kontrakt vorzeitig bis 2021 zu verlängern. Und jetzt halten Sie sich fest! Der Europameister kassiert sage und schreibe 125 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren – und das netto!

Bisher waren Real Madrid die Dienste von CR7 pro Saison 17 Millionen Euro wert. Nur einer sackte noch mehr ein: Lionel Messi. Der Lohn des Zauberflohs wird auf 20 Millionen Euro geschätzt. Somit zieht Ronaldo, zumindest was das Gehalt angeht, wieder an seinem ewigen Rivalen vorbei.

«Ich betrachte mich als den Besten»

Dass der Portugiese beim Champions-League-Rekordsieger mit seinen 31 Jahren bereits zum älteren Eisen gehört, spürt er nicht, wie er in einem Interview mit «Marca» sagt: «Ich fühle mich jetzt gut, jung, mit Kraft, um weiterhin zu spielen.»

Kaum ein Fussballer tritt in der Öffentlichkeit mit so viel Selbstvertrauen auf. Dieses stellte der ehemalige ManUnited-Star im Gespräch mit der spanischen Sportzeitung einmal mehr unter Beweis. «Ich betrachte mich als den Besten, weil ich arbeite, um das zu sein. In meinem Kopf bin ich der Beste und dafür arbeite ich.»

Solche Aussagen sind es wohl auch, die ihm den Ruf eines Egoisten einbringen. Mads Timm, seinerzeit Ronaldos Teamkollege bei den Red Devils, schiesst in seiner Biographie scharf gegen den Goalgetter. «Das Kollektiv ist Ronaldo völlig gleichgültig. Ihn interessiert nur 'Ich', 'ich', 'ich'. Noch heute, nach so vielen erfolgreichen Jahren, regt es ihn auf, wenn ein Mitspieler, und nicht er selbst, ein Tor schiesst.» (sag)