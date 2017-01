Heute wird über Mega-WM mit 48 Teams entschieden :  Hitzfeld: «Das wäre hoch attraktiv!»

Heute tagt der Fifa-Rat in Zürich. Und die 33 Mitglieder diskutieren, ob man die WM 2026 von 32 auf 48 Mannschaften aufstockt. Es ist die Lieblings-Idee von Gianni Infantino – und die Chancen für den Fifa-Boss stehen hervorragend. Auch wenn sich zum Beispiel in Deutschland Widerstand regt: «Die Fifa will uns die WM kaputt machen», titelt die «Bild»-Zeitung.

«Ich bin ein Befürworter einer WM mit 48 Mannschaften», sagt Ottmar Hitzfeld (67). Der Ex-Nati-Trainer hat die vier neue WM-Formate analysiert. Sein klarer Favorit: Eine WM mit 16 Dreier-Gruppen und anschliessenden Sechzehntelfinals.

Hitzfeld: «Das wäre hoch attraktiv, es ginge sofort um alles. Oft ist bei einer WM das dritte Gruppenspiel langweilig, weil die grossen Nationen schon durch sind. Hier wäre von Anfang an Spannung garantiert, weil es sehr schnell in die K.-o.-Runde geht.» Und weiter: «Ein anderes Argument dafür ist, dass neue Nationen Freude machen. Island und Wales haben uns an der EM alle begeistert, das strahlt auf die ganze Welt aus.»

Der wichtigste Punkt ist allerdings, dass die Spieler nicht noch mehr belastet werden. Das Turnier soll weiterhin 32 Tage lang dauern. Wie heute wären maximal 7 Spiele pro Teams möglich. «Nicht länger und nicht mehr Belastung», fordert Hitzfeld. «Aber mehr Mannschaften ist auch angebracht, weil das Niveau im Weltfussball gestiegen ist. Die Kleinen sind taktisch hervorragend geschult heute – und es ist doch spannend, den Grossen zuzuschauen, wie sie die sogenannten Zwerge knacken wollen.»

Und trotzdem bleiben offene Fragen.

Wie verhindert man Spielabsprachen bei nur zwei Gruppenspielen? Eine Überlegung ist, dass man wie im Eishockey einen Punkt bei Unentschieden gibt und dann einen zweiten in einer Verlängerung oder Penaltyschiessen ausspielt. «Das wäre reizvoll für die Fans», meint Hitzfeld.

Wer ist überhaupt in der Lage, eine solche Mega-WM zu stemmen? Infantino sagt: «Wenn ein Land zwölf Stadien mit mehr als 50'000 Zuschauern braucht, aber nur vier hat – warum sollten wir nicht die Kräfte von drei Ländern vereinen? Jedes stellt vier Stadien, und man hat zwölf Arenen zusammen.» Das Turnier wird weder in Europa noch in Asien ausgetragen. Als Favorit gilt die USA, die Liste der Interessenten ist lang: Kanada, Mexiko und Marokko wird es nachgesagt. Aber auch die Doppel- und Dreifach-Bewerbungen Australien/Neuseeland, Algerien/Tunesien und Ecuador/Kolumbien/Peru werden herumgereicht.

Welche Rolle spielt das Geld? Man spricht von etwa 20 Prozent Mehreinnahmen. Von etwa 6,5 Milliarden Dollar Umsatz statt bisher 5,5 Milliarden. Mit einem Gewinn von etwa 640 Millionen Euro.

Wie viele Stimmen braucht es heute bei der Abstimmung im Fifa-Rat? 17 von 33 reichen für eine Änderung.

Schlusswort Hitzfeld: «Eine Aufstockung auf 48 Teams täte dem Fussball gut.»