Für mehrere Wochen :  Franz Beckenbauer (71) muss in Klinik

Franz Beckenbauer (71) muss für mehrere Wochen in die Reha, hat das Portal «Sport1» aus dem Umfeld der Klinik erfahren. Dort soll sich der Kaiser von einer Bypass-Operation erholen, der er sich vor einigen Tagen unterziehen musste. Der Eingriff am offenen Herzen dauerte mehrere Stunden und soll schon länger geplant gewesen sein.

In welcher Klinik sich der 71-Jährige genau aufhält, wird im Artikel «aus Rücksicht auf die Privatsphäre Beckenbauers» nicht genannt. Nur so viel: Die Klinik soll sich im Umland von München befinden. Die Ärzte gehen davon aus, dass sich der Kaiser vollständig erholen wird.

Daneben hat Beckenbauer auch juristische Probleme am Hals. Erst kürzlich gab die Bundesanwaltschaft bekannt, sie ermittle im Zusammenhang mit der Fussballweltmeisterschaft in Deutschland 2006 in einem Strafverfahren gegen ihn.

Am Dienstag berichtete der «Spiegel» , der 71-Jährige habe für seine Arbeit als Chef des Organisationskomitees 5,5 Millionen Euro erhalten - und habe diese offenbar am Finanzamt vorbeischleusen wollen. (sac/sda)