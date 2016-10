FCL-Babbel Poltert nach Basel-Pleite :  «Wir hatten von der ersten Sekunde an keine Chance»

Vor dem Auswärtsspiel gegen den FCB sagt Trainer Markus Babbel: «Genau wegen solcher Spiele arbeitest du unter Woche. Ich habe Riesenbock auf dieses Spiel!» Bloss scheint er beim FCL der Einzige gewesen zu sein, der sich aufs Spiel beim Leader freute.

Babbel nach der diskussionslosen 0:3-Niederlage: «Ich hätte den Motor unseres Cars schon nach fünf Minuten anlassen können, weil ich meine Mannschaft kenne und bereits gemerkt habe, dass das heute ganz schwierig werden wird.»

Und weiter: «Wir hatten von der ersten Sekunde an keine Chance. Wir hatten keinen Mut und dann verliert man ein solches Spiel zu Recht.»

Babbel ist an der Pressekonferenz sichtlich bemüht, ruhig zu bleiben.

Noch brennt es nicht in Luzern, aber wer den Verein und sein Umfeld kennt, der weiss, wie schnell es gehen kann, bis am Pilatus wieder Unruhe ausbricht. Denn die Bilanz seit September ist verheerend. In den letzten sechs Spielen setzte es fünf Niederlagen ab. Der FCL stürzte von Platz 2 auf Platz 7 ab.

Was nach dem grossartigen Saisonstart mit 12 Punkten aus 5 Spielen keiner für möglich gehalten hatte, ist am kommenden Sonntag Tatsache: Gegen St. Gallen kommts zum Schwanzduell. Mickrige 3 Pünktchen beträgt der Vorsprung des FCL aufs Tabellenende.

Babbel schlägt Alarm: «Wir befinden uns in einer Abwärtsspirale. Wir müssen höllisch aufpassen und in der Tabelle nach unten schauen. Wir befinden uns in einer extrem schwierigen Situation.»