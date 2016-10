Ex-Nati-Trainer: «James Bond des Fussballs» ist ein Märchen

Jetzt fällt das Kartenhaus weiter zusammen. Das Kartenhaus der illustren Figur, die wir B.H.* nennen. BLICK berichtete am Samstag von den schweren Vorwürfen gegen das einstige YB-Talent und späteren Frauen-Nati-Trainer. Er versprach, für eine Villa in Herrenschwanden BE 2,9 Mio. Franken zu bezahlen. Mit Ausreden wie zum Beispiel dem Brexit erklärte B.H. das gänzliche Ausbleiben der Raten.

Fantasievoll klang auch seine Geschichte, die er in verschiedenen Schweizer Medien zum Besten gab. Er sei der «James Bond des Fussballs», als solcher gehe er für einen englischen Top-Klub inkognito auf Beobachtungstour. Streng geheim Transferkandidaten im Privaten zu beobachten, zu schauen, mit welchen Freunden sie sich treffen, ob sie trinken oder gar Drogen nehmen.

Gegenüber BLICK sagte B.H., er habe diesen «Special Scout»-Job kürzlich aufgegeben. Doch jetzt ist klar: Diesen Job hatte er gar nie! Die Bilder mit ihm und den Chelsea-Stars, die er gerne herzeigt, müssen als Fan-Fotos entstanden sein. Gegenüber BLICK bestätigt nun Chelsea FC offiziell, dass B.H. kein Mandat hatte und zu keiner Zeit jemals eine Funktion bei den «Blues» ausübte. Der «James Bond des Fussballs» ist ein Märchen.

Profitiert hat B.H. trotzdem jahrelang: In vielen Stadien, auch in der Schweiz, bekam er als vermeintlicher Chelsea-Vertreter freien Zugang.

Mit der Wahrheit nicht genau nimmt es B.H. offenbar auch bei seinem Gläubiger Jean-Louis Faigaux, dem er 90000 Franken schuldet. B.H. bestreitet die Schuld nicht, sagte aber, eine ihm unbekannte Person habe diesen Schuldschein übernommen. Faigaux bestreitet das entschieden: «Ein Bekannter von B.H. wollte seine Schulden übernehmen. Aber ich bin darauf nie eingegangen.»

Weil aber B.H. in Dokumenten als Domizil «London» einträgt, kann er ohne festen Wohnsitz in der Schweiz nicht betrieben werden.

* Name der Redaktion bekannt