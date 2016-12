Europas Top-Torschützen des Jahres :  Diese Frau schlägt sogar Cristiano Ronaldo!

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo ist bei seinem Nationalteam und beim Klub Real Madrid eine Tormaschine. Starke 17 Mal skorte der 31-Jährige dieses Jahr in verschiedenen Uefa-Wettbewerben.

Sieben Goals in der Champions League, drei an der Euro in Frankreich und sieben in der WM-Quali sind eine eindrückliche Bilanz. Damit ist Ronaldo die Nummer eins Europas – allerdings nur bei den Männern!

Denn die Norwegerin Ada Hegerberg (21) übertrifft CR7 um einen Treffer. Sie schoss sieben Goals in der EM-Quali, zwei in der Olympia-Quali und neun in der Frauen-Champions-League für ihren Verein Olympique Lyon.

In den Top Ten fällt eine Spielerin besonders auf. Die erst 16-jährige Holländerin Joëlle Smits erzielte allein im U17-EM-Qualimatch gegen Bulgarien beim 11:0 sieben Goals. Hinzu kommen fünf weitere Treffer in der Quali. Für die insgesamt zwölf Goals brauchte Smits nur 294 Minuten. (rib)

Top-Skorer in Uefa-Wettbewerben 2016

18 Aga Hegerberg (Norwegen und Lyon)

17 Cristiano Ronaldo (Portugal und Real)

15 Robert Lewandowski (Polen und Bayern)

14 Zsanett Jakabfi (Ungarn und Wolfsburg)

13 Antoine Griezmann (Frankreich und Atletico)

13 Lionel Messi (Barcelona)

12 Joëlle Smits (Holland)

11 Eugénie Le Sommer (Frankreich und Lyon)

11 Aritz Aduriz (Spanien und Bilbao)

11 Lucia Garcia (Spanien)

10 Jean-Kévin Augustin (Frankreich und PSG)

10 Veronica Boquete (Spanien und PSG)

10 José Gomes (Portugal und Benfica)