YB gegen Apoel Nikosia unter Zugzwang: Für Coach Hütter zählt nur Sieg

Erst die 0:1-Niederlage zuhause gegen Olympiakos Piräus, dann ein 0:0 bei Astana. YB-Trainer Adi Hütter sagt deshalb einen Tag vor dem Heimspiel gegen die Zyprioten: «Wir brauchen nicht um den Brei rum reden – wenn wir unter die ersten Zwei kommen und im Frühjahr noch dabei sein wollen, müssen wir gewinnen. Sonst wirds ganz schwierig.»

Eine Rechnung mit den Zyprioten offen hat YB-Abwehrchef Steve von Bergen (33). Mit der Nati kam er im März 2013 in der WM-Qualifikation in Nikosia nicht über ein 0:0 hinaus, beim Heimspiel im Juni 2013 reichte es in Genf nur dank Seferovics Last-Minute-Tor doch noch zu einem schmeichelhaften 1:0. Von Bergen: «Der Nati-Stürmer ist noch dabei (er meint Sotiriou, d. Red.), dazu stehen bei Apoel vier, fünf Brasilianer auf dem Platz. Und auch De Camargo ist ein sehr erfahrener Spieler.» Igor D e Camargo spielte zwischen 2010 und 2013 für Gladbach und Hoffenheim.

Hütter: «Apoel hat überraschend schon sechs Punkte. Eine sehr gute Mannschaft, die sehr diszipliniert und aggressiv spielen kann. Es sind Südländer. Wir dürfen uns auf ein sehr, sehr interessantes Spiel freuen.» Ein Spiel, in dem für YB nur der Sieg zählt.

Schon vor dem 20. YB-Ernstkampf der Saison ist derweil klar, dass Alain Rochat (33) mindestens bis Juni 2018 in Bern bleibt. Mit seinem 15. Einsatz in dieser Spielzeit am letzten Sonntag in Lugano hat sich der Vertrag des Verteidigers automatisch um ein weiteres Jahr verlängert.