YB- Trainer Adi Hütter lässt Spieler erst um 3 Uhr schlafen

4537 Kilometer. Das ist die exakte Luftlinien-Distanz Bern – Astana. Neuer Rekord! Bisher stand er bei 3917 Kilometern. Aufgestellt 2006 in der Europa-League-Quali durch den FC Basel, der damals auch in Kasach­stan antreten musste. Allerdings beim wesentlich näheren Tobol Kostanay.

Was bringt solch ein Trip mit sich? 6,5 Stunden reine Flugzeit. Eine Anreise schon zwei Tage vor dem Spiel. Doch das war auch so, als YB 2015 in Baku gegen Karabach spielte (Luftlinie 3440 km). Aber so teuer wie dieser Trip war noch keiner: Die YB-Reiseveranstalter schreiben ihn für 2790 Franken aus. Charterflug ab Basel, drei Übernachtungen mit Frühstück, Transfers zu Training und Spiel.

Fan-Mehrheit reist mit Zug

Und die Fans nehmen Strapazen auf sich, die fast schon unfassbar sind. Einige wenige wählen die bequeme und teurere Variante, fliegen ab Frankfurt, von wo es Direktflüge mit Air Astana gibt. Die Mehrheit der rund 80 Fans, die YB begleitet, reist aber mit dem Zug. Rund 90 Stunden dauert der schnellste Trip. Über Basel, Berlin, Warschau, Moskau und Petropawlowsk. Sechsmal umsteigen.

Ein Blogger vom Bund ist seit Samstag unterwegs und trifft am Donnerstag ein. YB-Trainer Adi Hütter zu dieser Fanliebe: «Das zeigt, welche Leidenschaft gewisse Menschen haben. Das beeindruckt mich tief.» Ach ja, mit dem Auto ginge es auch. Reine Fahrzeit bis Astana: 61 Stunden!

«Mittagessen um 17 Uhr»

Die Zeitdifferenz beträgt vier Stunden. Da setzt YB auf Kontinuität. «Wir haben uns bei Teams in Deutschland und Österreich erkundigt, die auch schon solche Trips gemacht haben», sagt Hütter. «Es ist für den Organismus von Vorteil, die Zeit für eine solch kurze Reise nicht umzustellen. Also Mittagessen um 17 Uhr, wenn es in Bern 13 Uhr ist. Nachtruhe um drei Uhr.»

Speziell auch der Rückflug. Denn die Maschine hebt gleich nach dem Spiel ab (Kickoff ist um 17 Uhr MESZ). Was heisst: Man fliegt die Nacht hindurch, landet am frühen Morgen in Basel. Und am Sonntag gehts gegen St. Gallen. Was tun gegen den Kater? Schlaftabletten verteilen? «Das nicht», sagt Hütter. «Aber es sollte Platz genug sein, um quer zu liegen.» Die Jungen könnten ja in einem Aschenbecher schlafen, die seien nicht so kompliziert …