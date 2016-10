Die Story ist unglaublich, aber wahr. YB schickte vor dem Europa-League-Spiel gegen Olympiakos seinen Chef-Scout Stéphane Chapuisat (47) auf Spionage-Trip.

In Piräus staunte Chappi dann nicht schlecht: In der Schlange vor dem VIP-Schalter, an dem er sein Ticket abholen wollte, stand ein zweiter Mann mit Schweizer Pass in der Hand.

Was will der hier, denkt der Champions-League-Sieger (1997 mit Dortmund) wohl. Der andere stellt sich kurz darauf vor. Kaum zu glauben: Es ist der Stiefsohn von Urs Siegenthaler, damals bei YB Leiter der Sportkommission.

Hat «Sigi» Chappi einen Aufpasser hinterher geschickt? BLICK will gestern mit Chappi über den unfassbaren Vorgang reden. YB lässt verlauten: «Kein Kommentar.»

Siegenthaler ist inzwischen weg. Und der Gegner heute 21.05 Uhr ist Gruppen-Leader Apoel Nikosia. YB-Trainer Adi Hütter: «Wenn wir Gruppenzweiter werden wollen, müssen wir gewinnen.»

Die Berner haben erst 1 Punkt aus 2 Spielen.

