Trotz Blitz-Führung in der Europa League Starker FCZ geht in Villarreal leer aus

Das Spiel:

Wer etwas später einschaltet, reibt sich die Augen: Challenge-Ligist Zürich führt bereits seit der zweiten Minute beim spanischen Grossklub! Der Zürcher Stadtklub spielt richtig gut mit, hält frech dagegen. Doch der Druck von Villarreal wird immer grösser und gipfelt nach zwei Traumaktionen in einer Pausenführung. Auch nach dem Seitenwechsel versteckt sich der FCZ keinesfalls, stemmt sich mutig gegen die Übermacht, übersteht die zweite Hälfte ohne Gegentreffer und hat sogar Chancen, den Ausgleich zu schaffen. Eine starke Leistung auf europäischem Parkett!

Die Tore:

0:1, 2. Minute | Wie bitte? Nach nur wenigen Sekunden liegt der Underdog in Villarreal in Führung! Sadiku erhält den Ball, zieht aus rund 20 Metern einfach mal ab und trifft mit seinem Hammer rechts unten ins Netz – was für ein Traumstart!

1:1, 28. Minute | Die Spanier erhöhen den Druck. Und ein herrlich durchgesteckter Ball von Dos Santos erreicht Pato, der nicht lange fackelt und in die entfernte Ecke trifft – ein Supertor!

2:1, 45.+1 Minute | Praktisch mit dem Pausenpfiff gehen die Spanier in Führung – und wie! Nach einer brillanten Kombination mit Pato drückt Dos Santos volley ab und bezwingt Vanins, der ohne Chance ist.

Der Beste: Alexandre Pato (27). Der Brasilianer beweist, warum er einst für Milan und Chelsea spielte. Ein Tor, ein Assist. Überragender Mann.

Der Schlechteste: Alfred N'Diaye (26). Mit einem schlampigen Fehlpass leitet der Mittelfeldspieler die FCZ-Führung ein. Schwach!

Das gab zu reden:

In der 55. Minute liegt plötzlich FCZ-Mittelfeldspieler Sarr im Villarreal-Strafraum. Gab es da eine Berührung im Zweikampf mit Victor Ruiz? Im direkten Gegenzug und einem Zweikampf mit Bangura kommt gleich danach der Villarreal-Angreifer zu Fall. Schiedsrichter Delferieres Pfeife jedenfalls bleibt in beiden heiklen Situationen stumm.

So gehts weiter:

Der FCZ muss erst einmal in die Cuphosen! Am Sonntag gehts auswärts gegen 1. Ligisten Bellinzona (16 Uhr). Das nächste Challenge-League-Spiel folgt am Donnerstag drauf, wenn der FCZ zuhause Servette empfängt. In der Europa League gehts dann am 29. September um 19 Uhr zuhause gegen Osmanlispor.