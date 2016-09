FCZ-Schönbächler tanzt sich durch die Türken-Abwehr

Er hat das Fussball spielen definitiv nicht verlernt: Marco Schönbächler (26).

Vor zwei Monaten gab er sein Comeback, zuvor fiel er knapp eineinhalb Jahre lang verletzt aus.

Nun dieses Traumsolo in der Europa League im Letzigrund gegen Osmanlispor. Was für eine Genugtuung.

Schönbächler kommt in der eigenen Platzhälfte in Ballbesitz, lässt gleich drei Türken stehen, bevor er dann an der Strafraumgrenze abzieht. Sein leicht abgefälschter Schuss schlägt hinter Karcemarskas zum 1:0 ein.

Das Spiel gewinnt der FCZ mit 2:1. Hier gehts zum Matchbericht!