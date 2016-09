Spielunterbruch in Europa League: Schwarzer Rauch aus dem YB-Sektor

Noch nicht mal neun Minuten sind im Stade de Suisse gespielt, als der Schiedsrichter plötzlich den Ball in die Hand nimmt und das Spiel unterbricht.

Warum? Ein Blick auf den YB-Fansektor zeigt: Dort brennts! Ein entfachtes Feuer lässt eine dicke schwarze Rauchwolke hochsteigen.

Die YB-Anhänger lassen ihrem Frust über ein Interview von Verwaltungsrat Urs Siegenthaler (68) vor der Basler Muttenzerkurve freien Lauf. «Scheiss Siegenthaler!»- und «Sigi raus!»-Rufe begleiten das Ganze. Auf den Zuschauerrängen verkommt das Spiel zur totalen Nebensache.

Siegenthaler, der auch FCB-Mitglied ist, sagte am Dienstag im TV in breitem Baseldeutsch: «YB hat schon vor Jahren nach den grossen Sternen gegriffen. Sprich versucht, den FC Basel anzugreifen. Etwas, was natürlich total unrealistisch ist.» Das kommt in Bern natürlich alles andere als gut an.

Schon vor dem Spiel sieht man überall im und um das Stadion Flugblätter mit dem Konterfei Siegenthalers und der Aufschrift: «Hou ab!» Sogar beim VIP-Eingang hängt ein Flugblatt. (zbi/wst)