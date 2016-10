Europa League: Duell der Schweizer Erfolgstrainer Schmidt und Weiler

Martin Schmidts Mainz empfängt René Weilers RSC Anderlecht – und das ausgerechnet im Spitzenspiel der Gruppe C. Dort liegen die beiden Teams punktgleich auf den ersten zwei Rängen. Die Belgier grüssen nur wegen eines besseren Torverhältnisses von der Tabellenspitze.

Schmidt kennt Weiler schon aus seiner Zeit als Schweizer Coach und schätzt ihn sehr. «Seine Philosophie, seine Handschrift, die ich aus Nürnberg und seinen früheren Stationen kenne, sind auch in Anderlecht zu erkennen. Er hat einen sehr guten Namen in der Schweiz», schwärmt Schmidt.

Diesem Ruf wird Weiler auch in Anderlecht gerecht. Seitdem der 43-Jährige beim belgischen Rekordmeister im Juli die Zügel in die Hand genommen hat, läuft es den Violett-Weissen in der Liga wie am Schnürchen: Nach zehn Runden ist das Weiler-Team in der Pole-Position für den Titel.

«Es wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Wir werden es mit einer robusten, körnigen Truppe zu tun haben», ist sich Schmidt deshalb sicher. Kampflos ergeben wollen sich die Mainzer aber keinesfalls. «Wir haben den Gegner analysiert, kennen die Schwächen und Stärken.»

Kommt noch hinzu, dass der Bundesligist wieder aus dem Vollen schöpfen kann. Gleich fünf Akteure sind wieder einsatzbereit. Darunter auch Nati-Star Fabian Frei. Der Mittelfeldspieler ist nach einer Oberschenkelzerrung wieder fit. (aho/sag)