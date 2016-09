Schalke schlägt Nizza :  Embolo gewinnt auch zweites «Bruder-Duell» gegen Balotelli

Würde man sie nicht kennen, man würde meinen, sie seien Brüder: Breel Embolo (19) und Mario Balotelli (26). Ihre Bewegungen sind beinahe identisch. Beide sind körperlich robust, abschlussstark und haben eine überragende Technik. Beide haben ihre Wurzeln in Afrika. Sogar die Frisur ist gleich.

Der Schweizer nannte Balotelli einst sein grosses Vorbild. Am Donnerstagabend stand er diesem zum zweiten Mal gegenüber.

Bei Schalkes Auftakt in die Europa League darf Embolo bei Lucien Favres Nizza von Anfang an ran. Es ist sein zweiter Startelf-Einsatz im vierten Spiel für Königsblau. Der 19-Jährige ackert, kämpft – und kommt zu Chancen. Die Beste hat er nach 20 Minuten, als er nach einem Abpraller goldrichtig steht. Embolo hat Pech: Sein Abschluss wird von Baysee mit der Hand geblockt, der fällige Elfmeterpfiff bleibt aus.

Was ist mit Balotelli? Der wartet vergeblich auf brauchbare Bälle, leistet sich den einen oder anderen Fehlpass. Seine einzige Torchance hat der Italiener, der am vergangenen Wochenende mit einem Doppelpack ein Traum-Debüt feierte, erst in den Schlussminuten. Schalke ist das bessere Team. Und Baba erzielt in der 75. Minute den verdienten Siegtreffer für die Gäste.

Wie schon vor zwei Jahren, als Basel Liverpool in der Champions League mit 1:0 schlug, gewinnt Embolo auch das zweite «Bruder-Duell» gegen Balotelli. (jar)