«Robi hat Charakter gezeigt» :  Das sagt Hakan Yakin zum FCZ-Penalty-Zoff

Was sich da in der 87. Minute auf dem Rasen im Letzigrund abspielt, sieht man nicht alle Tage. Da bekommt der FCZ einen Penalty zugesprochen und was passiert? Der gefoulte Koné lässt sich feiern, als wäre der Ball drin. Und in seinem Rücken zoffen sich am Penaltypunkt Roberto Rodriguez und Armando Sadiku um die Ausführung.

Rodriguez will den Ball nicht hergeben, Sadiku besetzt den Punkt. Gleich dreimal will Rodriguez die Kugel setzen, gleich dreimal wird er vom eigenen Mitspieler weggeschubst. Selbst die Spanier sind überrascht. Rodriguez gewinnt den Kampf und trifft. Der Letzi feiert. Und auf der Haupttribüne freut sich einer ganz besonders. Hakan Yakin. «Robi hat Charakter gezeigt. Zum Glück hat er den Ball so souverän versenkt.»

Das war nicht immer so! Yakin erinnert sich an die Saison 2012/13, da spielte er zusammen mit Rodriguez bei der AC Bellinzona. «Robi kam vor einem Penalty zu mir und fragte mich, ob er schiessen dürfe.» Yakin gibt ihm der Ball. Und was macht Rodriguez? «Er hat verschossen», sagt Yakin und lacht. «Danach ist er zu mir gekommen und hat sich entschuldigt.»

Rodriguez’ Auftritt vor dem Penalty gegen Villarreal ist um einiges selbstbewusster. «Er hat gelernt!», sagt Yakin. Rodriguez selbstsicher: «Ich wusste, dass ich ihn mache. Deshalb habe ich mir den Ball als Erster geschnappt.» Und dann nicht mehr aus der Hand gegeben.

Nicht auszudenken was passiert wäre, hätte Rodriguez verschossen! Der Challenge-Ligist hätte sich nach dem Penalty-Zoff trotz guter Leistung zur Lachnummer Europas gemacht. Trainer Uli Forte: «Wäre der Ball nicht rein, hätte es Diskussionen gegeben!» So ist die Angelegenheit für den Trainer aber erledigt. Und was sagt Stürmer Sadiku? Der ist angesäuert. Auch noch nach Spielschluss! Da stapft er wortlos in die Garderobe. Trotz des gewonnenen Punktes gegen den haushohen Favoriten.