80 YB-Fans machen Kasachen-Trip in Europa League mit

Noch nie reiste ein Schweizer Team weiter 80 YB-Fans machen irren Kasachen-Trip mit

Am Donnerstag trifft YB in der Europa League auswärts auf Astana in Kasachstan. Luftlinie knapp 4500 Kilometer. So weit entfernt spielte noch kein Schweizer Team. Trotzdem bekommen die Berner Support der Fans.