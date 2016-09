Das Spiel:

Gespenstisch. Die YB-Fans schweigen, als die beiden Teams ins Stade de Suisse einlaufen. Besonders auf Urs Siegenthaler, Verwaltungsrats-Mitglied bei YB und gleichzeitig ein FCB-Mitglied, sind die Berner Supporter nach der überraschenden Bickel-Entlassung nicht gut zu sprechen (mehr dazu hier!). Zwischenzeitlich brennt es im Stadion, die Partie muss kurz unterbrochen werden. Das Hütter-Team lässt sich dadurch nicht beirren, beginnt mutig gegen Griechenlands Serienmeister (zuletzt sechs Mal in Folge), sucht den Führungstreffer. Olympiakos taut erst nach einer halben Stunde etwas auf - und schlägt dann prompt zu. YB kämpft weiter, rennt verzweifelt dem Pausen-Schocker hinterher. Erfolglos. Frey und auch Ravet verpassen den Ausgleich.

Das Tor:

42. Minute, 0:1 | Olympiakos trifft entgegen dem Spielverlauf. Oldie Cambiasso (36) schliesst eine feine Kombination über Marin und Brown aus fünf Metern ab. Mvogo ist chancenlos.

http://video.blick.ch/NubesPlayer/index.html?cID=51&aID=52&pID=73475&autostart=false&themeColor=d6081c&embed=1&configUrl=http://f.blick.ch/resources/BLICK_20160906/ver1-0/js/xtendxIframeStats.js?adtechWebPrerollID=3522740&adtechWebPostrollID=5898051&includePath=/sport/fussball/europaleague/&language=de&quality=40&hideHD=true&progressiveDownload=true&amf=0&useNative=false&sendEvents=true>MID=GTM-PMZ3CX nächstes Video in 5 Sekunden abbrechen share share share share Schwarzer Rauch im YB-Sektor

Das gab zu reden:

Die Fan-Proteste. Die reichen von wechselnden zu fixen Plakaten über schwarzen Rauch bis zu «Sigi raus!»-Rufen. Und das Heissmachen der Fans nach dem Pausenpfiff durch YB-Coach Adi Hütter, die in der zweiten Halbzeit den Schweigeprotest prompt zumindest partiell einstellen. Das tönt dann so: «Scheiss-Siegethaler! Hopp YB!»

Der Beste:

Trotz 36 Jahren: Esteban Cambiasso, 315 Spiele für Inter Mailand, Champions-League-Sieger, rennt sich nach wie vor die Lunge aus dem Leib, ist omnipräsent. Und markiert gar das Siegtor.

Der Schlechteste:

Ein weiteres Beispiel dafür, dass das Niveau eines solchen Spiels nicht auf Jan Lecjaks zugeschnitten ist. Stockfehler, Fehlpässe, unterirdische Flanken. Zum Glück ist Loris Benito bald zurück.

So gehts weiter:

Bazenheid heisst der nächste YB-Gegner. Gegen den Verein aus der 2. Liga muss das Hütter-Team am Sonntag im Cup ran. Den nächsten Europa-League-Auftritt haben die Berner am 29. September auswärts gegen Astana. Die Kasachen verlieren ihr Europa-League-Startspiel auswärts bei Apoel Nikosia trotz Führung mit 1:2.

*******************

YB – Olympiakos Piräus 0:1 (0:1)

Stade de Suisse, 11'132 Fans, SR: Boiko (Ukr).

YB: Mvogo; Sutter, Von Bergen, Rochat, Lecjaks; Ravet (86. Duah), Zakaria, Bertone, Sulejmani; Kubo, Frey (78. Schick).

Olympiakos: Leali; Figueiras, Botia, Da Costa, De la Bella; Elyounoussi (93. Romao), Milivojevic, Cambiasso, Seba; Brown (82. Cardozo), Marin (63. André Martins).

Tor: 42. Cambiasso (Brown) 0:1.

Gelb: 12. Da Costa. 14. Kubo. 44. Lecjaks. 78. Seba (alle Foul).

Bemerkungen: YB ohne Gerndt, Hoarau, Sanogo, Joss, Seferi, Benito, Nuhu, Obexer, Wüthrich (alle verletzt).