Europa League: Mainz-Schmidt mit Remis – ManUtd patzt in Rotterdam

In Tel Aviv siehts lange nach einem überraschenden Sieg für Maccabi gegen Zenit St. Petersburg aus. Medunjain erzielt in der 70. Minute bereits das 3:0 für die Israeli. Erst dann erwacht der Favorit aus Russland. Und wie! Zenit schiesst in der Schlussviertelstunde noch vier Tore und wendet so die Startniederlage ab. Djordjevic trifft in der Nachspielzeit zum Sieg.

Manchester United kommt bei Feyenoord ohne Ibrahimovic (bis 63. auf der Bank) Rooney und Mkhitaryan (nicht im Aufgebot) lange nicht auf Touren. Nach gut einer Stunde reagiert Mourinho und nimmt einen Dreifachwechsel vor: Ibra für Rashford, Depay füt Martial, Young für Mata. Offensivkraft pur, doch das siegbringende Tor schiessen die Holländer. Vilhena trifft (79.). Pech für die United, denn der Treffer hätte aufgrund einer Abseitsposition nicht zählen dürfen.

Mainz-Trainer Martin Schmidt verpasst den Sieg bei seinem Debüt in einem internationalen Wettbewerb gegen Saint-Étienne nur knapp. Nach Bungerts Führungstor (57.) muss Mainz (ab 72. mit Frei) kurz vor Schluss noch den Ausgleich durch Beric hinnehmen.

Der zweite Schweizer Trainer im Einsatz, Renè Weiler, gewinnt seine Europa-League-Premiere. Sein Team aus Anderlecht siegt gegen den aserbaidschanischen Klub Qäbälä zuhause 3:1.

Die AS Roma geht in Pilsen schon nach drei Minuten durch einen Penalty von Perotti in Führung. Das Heimteam wird kalt geduscht, ist dann aber wach und kommt wenig später zum Ausgleich. Am Ende bleibts beim leistungsgerechten 1:1.

