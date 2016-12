Liveticker: YB - FC Astana

Das letzte Gruppenspiel zwischen YB und Astana verkommt heute im Stade de Suisse zum Freundschaftskick: Denn sowohl die Kasachen wie auch die Berner können sich nicht mehr für die Sechzehntelfinals der Europa League qualifizieren.

Das hindert den FC Astana aber nicht daran, sich generalstabsmässig auf die Partie vorzubereiten. Die Kasachen sind seit einer Woche in der Schweiz. Sie logieren im Hotel Mövenpick in Regensdorf ZH und trainieren auf dem Kunstrasen des FC Baden, wo sie am Sonntag einen Test gegen Baden mit 7:0 gewannen.

Geld spielt für die Kasachen, die von einem Staatsfonds alimentiert werden, keine Rolle. Ziel ist im nächsten Jahr die Champions League.

Die Meisterschaft in Kasachstan ruht bereits wegen der tiefen Temperaturen. Gestern wars in Astana tagsüber minus 14 Grad!

Verfolgen Sie das Spiel zwischen YB und Astana ab 19 Uhr live im Ticker und Stream!