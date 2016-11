Last-Minute-Sieg in Aserbaidschan Weiler macht mit Anderlecht einen Schritt aus der Krise

Nur Platz sechs in der Meisterschaft, happige Vorwürfe in den Medien – René Weiler bläst in Belgien eine steife Bise ins Gesicht. Da kommt das 3:1 in der Europa League gegen Qäbälä gerade richtig.