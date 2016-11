Klatsche für Schmidts Mainz :  «MoUnited» verliert in Istanbul Spiel und Nerven

Ganz bitterer Abend für ManUtd-Fans!

Dem Team von Trainer Jose Mourinho setzt es in Istanbul bei Fenerbahce eine 1:2-Niederlage ab.

Zlatan Ibrahimovic, der in der 30. Minute für den angeschlagenen Paul Pogba ins Spiel kommt, verliert dabei sogar die Nerven. Zehn Minuten nach seiner Einwechslung könnte er mit Rot vom Feld fliegen, als er Fenerbahces Dänen Kjaer an die Gurgel geht!

Sow bringt die Gastgeber bereits in der 2. Minute mit einem Traumtor per Fallrückzieher in Führung. Das 2:0 besorgt in der 59. Minute Stürmer Lens. Rooneys Anschlusstreffer in der 89. Minute kommt zu spät.

Moussa Sow - What a brilliant overhead kick! https://t.co/VJ2gay9B9G — All Football News (@AllFootballLive) 2013-07-22 14:22:09.0

Das Duell der zwei Schweizer Trainer beim Spiel Anderlecht gegen Mainz geht unterdessen an den Ex-Aarau-Trainer René Weiler. Die Belgier gewinnen gegen Mainz 05 von Coach Martin Schmidt gleich mit 6:1, wobei Mainz' Fabian Frei weiter verletzt fehlt.

Bilbao gewinnt derweil zuhause mit 5:3 gegen Genk. Interessant dabei: Die Basken stellen dabei nur einen Torschützen. Bilbao-Knipser Aritz Aduriz (35) schiesst nämlich alle Tore gleich selber! Fünf Tore in einem Europa-League-Spiel? Das gelang noch niemandem...

Des Weiteren verliert Austria Wien mit 2:4 zuhause gegen die AS Roma, in der YB-Gruppe spielen Astana und Olympiacos 1:1. (wst)

Die Resultate der Europa League:

Fenerbahce Istanbul - Manchester United 2:1 (1:0)

Sorja Luhansk - Feyenoord Rotterdam 1:1 (1:1)

Apoel Nikosia - YB 1:0 (0:0)

Qäbälä - St. Etienne 1:2 (1:1)

Zenit St. Petersburg - Dundalk 2:1 (1:0)

Maccabi Tel Aviv - AZ Alkmaar 0:0

Astra Giurgiu - Viktoria Pilsen 1:1 (1:1)

Austria Wien - AS Roma 2:4 (1:2)

Athletic Bilbao - Genk 5:3 (3:1)

Sassauolo Calcio - Rapid Wien 2:2 (2:0)