Hinten solid, vorne harmlos YB erknorzt sich in Astana einen Punkt

Das Spiel: Die Berner lassen sich die Strapazen mit 4500-Kilometer-Reise und vier Stunden Zeitunterschied zunächst nicht anmerken: YB startet gut aufgelegt in die Europa-League-Auswärtspartie bei Astana. Ravet zwingt Goalie Eric mit einem scharfen Distanzschuss früh zu einer guten Parade. Der Franzose und kurz darauf Frey kommen ebenfalls zu guten Gelegenheiten. YB könnte nach einer halben Stunde führen – lässt sich dann aber vom kasachischen Staatsklub den Schneid abkaufen. Vor allem bei Despotovic’ Fallrückzieher an den Pfosten haben die Berner Glück. Danach wird die Partie schwächer. Die Berner stehen in der Abwehr meist sicher, sind aber im Angriff harmlos. Bis kurz vor Schluss: Da kommt der eingewechselte Duah nach Vorarbeit von Schick zu einer Riesenchance für die Young Boys. Doch der 19-Jährige zimmert den Ball weit übers Tor. Chance auf den Lucky Punch und das erste Europa-League-Tor in dieser Saison vertan!

Der Beste: Steve von Bergen. Defensiv ist YB enorm stabil geworden. Das ist das Hauptverdienst des Captains, dessen Fehlerquote im Moment meistens gegen Null geht.

Der Schlechteste: Michi Frey ist wohl willig, rennt, kämpft, krampft, aber das Tempo ist meist raus, wenn er am Ball ist. Bei weitem noch nicht wieder der Alte.

Das gab zu reden: Auch ein moderner Kunstrasen kann katastrophal sein. So wie jener in Astana, auf dem der Ball teils ziemlich seltsam aufspringt.

So gehts weiter: YB empfängt am Sonntag in der Super League den FC St. Gallen (13.45 Uhr). In der Europa League steht am 20. Oktober mit dem Heimspiel gegen APOEL Nikosia die dritte Partie an. Dann muss wohl der erste Europa-League-Sieg her, wenn die Berner in dieser Kampagne noch etwas reissen wollen.

*****************************************

Astana – YB 0:0 (0:0)

Astana-Arena. – 21'328 Fans. – SR: Evans (Wales).

Astana: Eric; Schitow, Malij, Anicic; Bejsebekow, Cañas, Schomko; Maksimovic, Muschikow (85. Nurgalijew); Kabananga (85. Tagjbergen), Despotovic (75. Nuserbajew).

YB: Mvogo; Sutter, Nuhu, Von Bergen, Lecjaks; Sulejmani (81. Schick), Bertone, Zakaria; Kubo (92. Aebischer), Frey (81. Duah), Ravet.

Bemerkungen: YB ohne Gerndt, Hoarau, Seferi, Benito, Sanogo, Wüthrich. – 38. Fallrückzieher Despotovic an den Pfosten.