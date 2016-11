Fehltransfer! Was hat denn der bloss in Bern zu suchen? In etwa so kritisierten wir die schicklichen Leistungen, als der Flügel bei YB kein Bein vors andere brachte. Trainer Adi Hütter enervierte sich gehörig, massregelte den BLICK-Journalisten und brachte seine Sicht der Dinge in markigen Worten zum Ausdruck: Diese Kritik sei «ungerecht und verfrüht.» Und Hütter hält trotzig an Schick fest.

Nun, bis Weihnachten wollten wir Schick (26) Zeit geben, zu beweisen, dass er kein Fehltransfer sei. Schliesslich kommt er weder von den Fidschi-Inseln noch aus Feuerland, was eine längere Angewöhnungszeit gerechtfertigt hätte. Doch Schick wartete nach einer Serie von schwachen Spielen nicht bis zu den Festtagen, um zu zeigen, dass er YB schick machen kann.

Im Nullkommanichts wird der von der Sturm gekommene Grazer zum Assist-König. Okay, die drei letzten Pässe im Cup in Bazenheid setzen wir in die Spalte «Joberledigung». Doch bei den vier Heimsiegen in Folge gegen Apoel Nikosia, zwei Mal GC und Vaduz bucht Schick sieben Assists. Was ist da passiert? «Ich habe einfach ein paar Tore aufgelegt», sagt Schick trocken. Und weiter: «Ich war ja mit meinen Leistungen zuvor auch unzufrieden. Der Start bei YB war richtig beschissen. Dank guten Gesprächen mit dem Trainer-Staff gelingt es mir nun, meine Stärken einzusetzen.»

Und YB in Nikosia zum ersten Auswärtssieg seit der ersten Super-League-Runde (!) zu verhelfen? Schick: «Mit dem 3:1 im Heimspiel haben wir bewiesen, dass wir die schlagen können. Wir reisen nach Zypern, um Punkte mitzunehmen. Ich traue uns einen Sieg zu.»

