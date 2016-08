YB und GC in der Europe League: Das sind ihre Gegner

Vize-Meister YB und Cupsieger FCZ: Diese beiden Vereine vertreten die Schweiz in der Gruppenphase der Europa League. Beide Schweizer Klubs gehen den ganz grossen Namen aus dem Weg.

YB trifft in der Gruppe B auf die Griechen von Olympiakos Piräus, Apoel Nikosia aus Zypern und den FC Astana (Kasachstan).

Der griechische Meister Olympiakos ist wohl der Topfavorit auf den Gruppensieg. Nikosia holte sich in den letzten vier Jahren jeweils den Meistertitel in Zypern und spielte schon zweimal in der Champions League. Die Reise ins 5500 Kilometer entfernte Astana dürfte für die Berner dagegen zu einem Abenteuer werden.

Auf die Zürcher warten in der Gruppe L die Spanier von Villarreal, Steaua Bukarest (Rumänien) und Osmanlispor aus der Türkei.

Villarreal ist als Europa-League-Viertelfinalist 2016 auf dem Papier der stärkste Gegner. Steaua ist rumänischer Abo-Meister, musste sich letzte Saison aber Astra Giurgiu geschlagen geben. Osmanlispor ist international ein unbeschriebenes Blatt. Der Verein aus Ankara stieg erst 2015 wieder in die höchste türkische Liga auf.

Los gehts mit der Gruppenphase am 15. September.