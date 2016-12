Gegen Lacroix' St. Etienne :  Weilers Anderlecht gibt 2:0-Führung aus der Hand

AFC Astra Giurgiu - AS Roma 0:0 (0:0)

AFC Astra Giurgiu AS Roma Ballbesitz 46% 54% Formation 4-4-2 4-2-3-1 Fouls 13 14 Corners 2 6 Offsides 1 2 Freistösse 16 14 Einwürfe 19 19 Schüsse gehalten 1 3 Auskicks 10 5 Schüsse aufs Tor 3 1 Schüsse neben das Tor 2 7

National Arena, Bucharest. - SR Gocek, Huseyin, Turkey.Lung S., Sapunaru C., Oros C., Fabricio, Stan A., Nicoara V., Seto T., Lovin F., Teixeira F., Alibec D., Budescu C. - Einwechslungen: Florea D. (72. für Fabricio), Mansaly B. (88. für Budescu C.), Niculae D. (90. für Alibec D.).Alisson, Peres B., Vermaelen T., Jesus J., Seck M., Strootman K., Gerson, El Shaarawy S., Iturbe J., Emerson, Totti F. - Einwechslungen: Dzeko E. (70. für El Shaarawy S.), Nainggolan R. (70. für Strootman K.), Marchizza R. (89. für Emerson).AFC Astra Giurgiu: 38. Lovin F. (Gelb), 56. Alibec D. (Gelb), 90. Mansaly B. (Gelb).