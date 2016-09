Europa League: Nizza-Gegner verhöhnt Balotelli

2:5 verliert Nizza in der Europa League gegen die Russen von Kuban Krasnodar. Für Lucien Favre und Co. ist es bereits die zweite Pleite auf europäischem Parkett. In der Meisterschaft ist Tabellenführer der Ligue 1 noch ungeschlagen.

Und obwohl Mario Balotelli selbst einen Treffer erzielt, stiehlt Krasnodars Ari dem Nizza-Star gehörig die Show. Der brasilianische Stürmer schnürt in der Schlussphase einen Doppelpack zum 4:2 und 5:2 für Krasnodar.

Nach dem zweiten Tor zieht Ari sein Leibchen aus und lässt die Muskeln spielen. Es ist genau jene Jubelpose, mit der Balotelli seinen zweiten Treffer im EM-Halbfinal 2012 gegen Deutschland (2:1) feierte und die bei unseren nördlichen Nachbarn noch immer Albträume verursacht.

Der Italiener selbst sieht die Verhöhnung übrigens nur von der Bank aus. Er wurde schon in der Pause ausgewechselt.