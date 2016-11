Das ambitionierte Ziel des Challenge-Ligisten ist das Überwintern in der Europa League. Und das Team von Uli Forte ist mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen im Soll. Heute empfängt der FCZ zu Hause Steaua Bukarest. Forte: «Wir wollen einen grossen, ent­scheidenden Schritt vorwärts machen, und dazu brauchen wir einen Sieg.» Fortes Schlachtplan deshalb: «Wir spielen bedingungslos auf Angriff.»

Dass es kein Selbstläufer wird ist den Zürchern klar. Kai Voser: «Es wird ein ähnliches Spiel wie schon in Bukarest. Eine sehr gute Truppe, die aggressiv spielt und viel Tempo ins Spiel bringt. Es wird eine schwierige Aufgabe.»

Wird bald ein Gegner im FCZ-Dress auflaufen? Ein rumänischer Journalist will wissen, dass die Zürcher ihre Fühler nach Adrian Popa (28) ausstrecken. Dem rumänischen Flügel, der beim 1:1 in Bukarest als Assistgeber geglänzt hat. Gut möglich! Denn auf die Frage, ob am FCZ-Interesse was dran sei, weicht Forte aus. «Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu reden!» Popa dürfte auch heute auflaufen – mit der Nummer 77.

