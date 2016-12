Fans mussten sich ausziehen :  FCZ von Türken schikaniert und kalt geduscht

Es ist ein Abend zum Vergessen für den FC Zürich. Bei Minustemperaturen verliert der FCZ am Donnerstag in Ankara gegen Osmanlispor mit 0:2. Aus der Traum vom Überwintern in der Europa League!

Doch nicht nur deshalb wird das Auswärtsspiel in der türkischen Haupstadt in schlechter Erinnerung bleiben. Von Anfang an werden die Zürcher in Ankara schikaniert. Das fängt bereits bei der Abfahrt ins Stadion an. Vor der Hotelausfahrt versperrt plötzlich ein Lastwagen dem FCZ-Teambus die Ausfahrt.

Mit zehnminütiger Verspätung und nach langen Diskussion mit Händen und Füssen kann das Team endlich abfahren. Doch auch die Polizei, die den FCZ ins Stadion begleitet, hat es nicht besonders eilig. Im Schneckentempo wird der Teambus durch den Abendverkehr eskortiert.

Kein bisschen besser ergeht es den angereisten Fans. Ihr Flug trifft mit einiger Verspätung in Ankara ein. Die Busse, welche die Fans ins Stadion bringen werden zweimal von der Polizei angehalten. Die Fans werden gefilzt. Viele FCZ-Anhänger treffen erst nach dem Anpfiff im Stadion ein. Denn auch mit den Eingangskontrollen nehmen es die Ordner sehr genau. Einige weibliche Fans müssen sich bis auf die Unterwäsche ausziehen. Münzen in den Hosentaschen werden den Fans abgenommen, Schlüssel konfisziert.

Für alle beteiligten Zürcher bleibt am Schluss nur Frust.

Und als sich die Spieler nach der Partie im eisigen Ankara warm duschen wollen erleben sie die nächste Überraschung: Aus einigen Duschen kommt nur kaltes Wasser!

Fürwahr, ein Abend zum Vergessen!