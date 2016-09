Ein harter Brocken, dieses Villarreal. Da ist sich jeder FCZ-Exponent einig.

Trainer Uli Forte warnt sogar: «Das wird ein sehr schwieriger Weg. Gleich dieser Knaller zu Beginn, gegen Villarreal im El Madrigal, hier kam noch manche Mannschaft flach raus. Wir müssen uns gut vorbereiten und einen Top-Match abliefern, sonst wird das hier zum Boomerang.»

Forte weiter: «Klar, wer in der Europa League dabei ist, will auch den zweiten Gruppenplatz erreichen. Deshalb wollen wir heute mitspielen, so lange es geht.»

