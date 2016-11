Spät am Abend im Letzi Torloses FCZ-Remis gegen Steaua Bukarest

Das Spiel:

Es ist spät im Letzigrund. Der Anpfiff um 21.05 Uhr bereitet dem FCZ schon vor dem Spiel Kopfzerbrechen. So spät, mitten in der Woche, verirren sich doch nur ganz wenige ins Zürcher Stadion. Es sind letztlich 8060 Zuschauer, die einen FCZ sehen, der zu Beginn nur schwer ins Spiel findet. «Wir spielen bedingungslos auf Angriff», sagte Trainer Uli Forte vor dem Spiel, neun Tage bevor er seiner Caroline heiratet. Dummerweise aber haben auch die Rumänen genau diesen Schlachtplan.

Steaua kommt dann auch zur ersten Grosschance. In der 23. Minute schickt William den Ball nach einer Super-Flanke von Popa – der übrigens auf dem Einkaufszettel des FCZ stehen soll – aus neun Metern in den Zürcher Nachthimmel. Kurz zuvor könnte Rodriguez mit etwas Glück den FCZ in Führung bringen.

Dann muss Voser angeschlagen raus. Für ihn kommt Stettler – und der FCZ etwas besser ins Spiel. Erst köpft Winter einen Ball nebens Tor (38.). Dann ist es Cavusevic, der nach tollem Lauf völlig alleine an Steaua-Keeper Nita scheitert (40.).

Um 22.08 Uhr weckt FCZ-Goalie Vanins jene Zuschauer, die nach der Pause auf ihrem Sitz zu gähnen beginnen. Vanins eilt aus dem Tor und schiesst den quirligen Popa an! Glück, dass dieser danach Vanins wieder anschiesst – weiter 0:0.

Schiesst der eingewechselte Mousa Koné wie schon beim 1:1 im Hinspiel in Rumänien noch einen Treffer? Fast! In der 85. Minute kommt er zum Kopfball – setzt ihn aber genau auf Goalie Nita. Es bleibt beim mageren 0:0. Wohl zu wenig für die Zürcher, denn Osmanlispor gewinnt völlig überraschend in Villarreal mit 2:1.

Die Tore: Fehlanzeige!

Der Beste: Burim Kukeli. Hat fast keine Ballverluste und hält so die Zürcher Defensive zusammen.

Der Schlechteste: William. Diesen Ball muss er im Tor versenken. Stattdessen haut er – zum Glück der Zürcher – die Flanke in der 23. Minute über die Latte.

Das gab zu reden: Die Zürcher Südkurve huldigt dem Comic-Zeichner Christophe Badoux, der am letzten Freitag verstarb. Badoux erschuf die populäre Comicfigur «Stan the Hooligan», der FCZ-Fan ist. Auf dem Südkurve-Transparent ist der Comic-Kopf von Stan zu sehen mit der Sprechblase: «Ciao Badoux!»

Die Tabelle der Gruppe L



So gehts weiter: Für den FCZ gehts in der Europa Leauge am 24. November mit dem Heimspiel gegen Villarreal (19 Uhr) weiter. In der Challenge League empfangen die Zürcher am Sonntag im Letzigrund den FC Aarau (15 Uhr).