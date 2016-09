Das Spiel:

Nach dem starken Auftritt in Villarreal zeigt der FCZ auch zuhause gegen Osmanlispor eine ansprechende Leistung. Doch diesmal endet die Partie mit einem hochverdienten Sieg der Zürcher. Bereits in der 25. Minute hätten die Hausherren das Aufeinandertreffen mit den Türken in gewünschte Bahnen lenken können. Doch Dzengis Cavusevic scheitert per Elfmeter. Das Team von Uli Forte lässt aber nicht locker, gibt weiter den Tarif durch. Sekunden vor dem Pausenpfiff jubelt die Mehrheit der knapp 7500 Zuschauer im Stadion endlich. Marco Schönbächler schliesst ein Traumsolo erfolgreich ab. In der Folge lassen die Gastgeber mehrere hochkarätige Chancen liegen und das wird eiskalt bestraft. In der 73. Minute klingelts im eigenen Kasten. Dennoch sichern sich die Zürcher den ersten Vollerfolg: Es ist der Penalty-Depp Cavusevic, der eine Viertelstunde vor Schluss das Stadion zum Kochen bringt.

Die Tore:

45. Minute, 1:0: Marco Schönbächler ergattert den Ball hinter der Mittellinie – und sprintet einfach mal los. Nachdem er drei Gegenspieler wie Slalomstangen stehen lässt, büschelt sich der Zürcher das Leder zurecht, hält drauf. Die Kugel wird noch abgelenkt und zappelt im Netz. Ein Traumtor!

73. Minute, 1:1: Kay Voser lässt sich auf der rechten Seite überlaufen. Der Ball kommt flach in den Rücken der Verteidigung und dort muss Osmanlispor-Joker Adam Maher nur noch einschieben.

79. Minute, 2:1: Adrian Winter wird auf der linken Seite in die Tiefe lanciert. Seine Flanke findet im Strafraum den heranbrausenden Dzengis Cavusevic, der das Leder wuchtig ins Tor köpfelt.

Der Beste: Marco Schönbächler. Sehen Sie das Tor an! Noch Fragen?

Der Schlechteste: Tiago Pinto. Der Aussenverteidiger ist nie auf der Höhe. Beim 2:1 durch Cavusevic rutscht er auch noch aus.

So gehts weiter: Der FCZ gastiert in der Challenge League am Sonntag beim neuntplatzierten FC Wohlen. Auf das europäische Parkett begibt sich die Equipe von Uli Forte erst in drei Wochen wieder: Am 20. Oktober lädt Steaua Bukarest zum Tanz in Rumänien.

Was sonst noch in der Gruppe L lief: Im Duell der FCZ-Europa-League-Gruppengegner bringt Borré Villarreal früh in Führung. Die Spanier bringen allerdings keine Ruhe ins Spiel. Bereits nach 20 Minuten gleicht Muniru für Steaua Bukarest aus. Das Spiel endet 1:1.

*****************

Zürich – Osmanlispor 2:1 (1:0)

Letzigrund, 7473 Fans. – SR. Eskov

Tore: 45. Schönbächler 1:0. 73. Maher (Umar) 1:1. 79. Cavusevic (Winter) 2:1.

FCZ: Vanins; Brunner, Nef, Kecojevic, Voser; Sarr, Kukeli; Koné, Buff, Schönbächler; Cavusevic.

Osmanlispor: Karcekarskas; Vrsajevic, Numan, Aykut, Tiago; Musa, Lawal; Delarge, Badou, Regattin; Rusescu.

Gelb: 6. Schönbächler. 36. Musa.

Rot: –

Einwechslungen:

Zürich: Rodriguez (55. für Koné), Winter (70. für Schönbächler) Yapi (90. für Buff).

Osmanlispor: Maher (61. für Musa), Umar (68. für Delarge), Diabaté (72. für Rusescu).