Europa League bei Olympiakos YB kämpft gegen den Auswärtsfluch

YB spielt heute in Athen um seine letzte Chance in Europa. Nur bei einem Sieg bei Olympiakos Piräus, das man als heimstark in Erinnerung hat (die Griechen haben vier der letzten acht Euro-Heimspiele verloren!), hat YB noch eine Chance auf die Sechzehntelfinals. Doch die YB-Europa-Auswärtsbilanz ist vernichtend: Kein Sieg in den letzten sieben Spielen. Kein Tor in fünf der letzten sechs Partien.

Vor diesem Hintergrund brennt Loris Benito nach zwei Einsätzen in der U21 aufs Comeback bei den Grossen. «Wenn man sich das Kreuzband reisst, weiss man: Es geht lange. Monate. Doch wenn man wieder bereit ist zu spielen, dann kann man es nicht erwarten», so der Linksverteidiger.

Pikant: Seit Benito nahe am Comeback ist, spielt Jan Lecjaks hinten links so gut wie nie, seit er bei YB ist. Ein Problem für den Benfica-Rückkehrer? «Nein. Echt nicht. Ich freue mich, wenn es Jan läuft. Wir brauchen Konkurrenz.»

Ob Loris heute in der Startformation steht, ist noch offen. Er würde auf einen alten Bekannten treffen: Olympiakos-Stürmer Ideye Brown, der zwischen 2008 und 2010 für Xamax stürmte. Dabei traf er gegen YB 4-mal – und flog einmal vom Platz. Und er war Gegenspieler von Benito bei einem ganz speziellen Spiel des Aargauers: Bei dessen Super-League-Debüt im Dress von Aarau.

