Europa League: YB-Star Mbabu sieht gegen Apoel Nikosia Rot

Dumm, dümmer, Mbabu. Welcher Teufel mag den Genfer geritten haben, nur 145 Sekunden nach seiner Einwechslung Carlão derart rücksichtslos von den Socken zu holen, dass Ref Delferiere keine andere Wahl bleibt, als Rot zu zücken? Trainer Adi Hütter sagt: «Ich weiss es nicht...»

Es ist die entscheidende Szene, denn mit dem nächsten Angriff bucht der zyprische Nationalspieler Sotiriou das goldene 1:0, als er Von Bergen nach allen Regeln der Kunst austanzt.

Pech für YB, dass dem Tor ein Hands vorangeht. Doch das Resultat ist so etwas von verdient. YB hat eine einzige reelle Torchance, und dies schon nach sechs Minuten durch Hoarau. Das ist viel zu wenig, um international bestehen zu können. Hütter: «Wir waren nicht griffig genug. Das hat mir gar nicht gefallen.»

Dieses 0:1 ist nun das siebte internationale Auswärtsspiel ohne Sieg. Diese Bilanz ist ebenso mager wie die vier Punkte in dieser nicht beängstigend starken Gruppe. YB steht in dieser vor dem Out.

Es braucht nun ein Wunder, um weiterzukommen. Konkret: zwei Siege gegen Olympiakos Piräus und Astana. Doch drei Punkte in Athen erscheinen in Anbetracht der Auswärtsschwäche der Berner total unrealistisch.

Kommt ein weiteres Handicap hinzu: YB begeht viel zu viele Fouls. Mittlerweile 89 in vier Spielen. Bestwert in der Europa League. Respektive Schlechtestwert.