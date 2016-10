Favres Nizza feiert europäische Premiere

Salzburg – Nizza 0:1

In der Ligue 1 läuft es Lucien Favres Mannschaft wie geschmiert, jetzt scheint Nizza auch in der Europa League den Tritt zu finden: Etwas entgegen dem Spielverlauf gehen die Franzosen dank gütiger Mithilfe der Salzburg-Abwehr schon früh durch Pléa in Führung (12.). Die Österreicher haben in der Folge zwar mehr vom Spiel, Treffer fallen aber keine mehr. Nizza, das ohne den verletzten Superstar Mario Balotelli antritt, kommt damit zu den ersten Punkten auf europäischem Parkett. Bei den weiterhin punktelosen Österreichern fehlt Christian Schwegler verletzt.

Krasnodar – Schalke 0:1

Im Spiel eins nach dem Verletzungs-Schock um Breel Embolo erwischen die «Knappen» einen Traumstart: Konoplyanka trifft mit einem satten Schuss in die rechte hohe Ecke (11.). Schalke kontrolliert daraufhin die Partie, ohne selber gross gefährlich zu werden. Die Russen haben nach dem Pausentee zwar mehrfach die Chance auf den Ausgleich, Schalke-Keeper Fährmann ist aber ein sicherer Rückhalt für Königsblau und hält den Sieg fest. Der Bundesligist startet mit drei Siegen in die Gruppenphase.

Inter Mailand – Southampton 1:0

Der Vergleich zwischen Serie A und Premier League wird der Affiche lange nicht gerecht. Erst nach einer guten Stunde trifft Nationalspieler Antonio Candreva für Inter. Dabei bleibts. Die Italiener wahren mit ihren ersten Punkten die Chancen auf die K.o.-Phase. (cmü)

Die weiteren Resultate:

Celta Vigo – Ajax Amsterdam 2:2

Standard Lüttich – Panathinaikos Athen 2:2

Schachtar Donezk – Gent 5:0

Konyaspor – Braga 1:1

Liberec – Fiorentina 1:3

Karabach – PAOK 2:0

Hapoel Beer-Sheva – Sparta Prag 0:1

Osmanlispor – Villarreal 2:2