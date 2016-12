Liveticker :  Osmanlispor FK - Zürich

Zweitligisten, die europäisch überwintern? Sind so selten wie Niederlagen des FCZ in der laufenden Saison. Ausnahmen bestätigen die Regel, unter anderem hat es Cardiff City als Zweitligist zweimal unter die besten Acht eines europäischen Wettbewerbs geschafft. Alemannia Aachen qualifiziert sich 2004 als Gruppendritter für den Sechzehntelfinal der Europa League.

Auch der FCZ könnte heute Geschichte schreiben, mit einem Auswärtssieg gegen den türkischen Vertreter Osmanlispor wäre die Forte-Elf die erste Zweitliga–Mannschaft seit zwölf Jahren, die europäisch überwintert. Obs klappt? Im Hinspiel haben die Zürcher den Siebtplatzierten der Süper Lig mit 2:1 geschlagen. «Das kann uns auch ein zweites Mal gelingen. Die Jungs meistern das, wir wollen unsere Super-Kampagne erfolgreich zu Ende führen», sagt Coach Uli Forte. «Das ist ein Gegner auf Augenhöhe», meint FCZ-Präsident Ancillo Canepa und ist optimistisch, dass sein Klub in den Sechzehntelfinal der Europa League einziehen wird.

Noch vor kurzem hatte sich Canepa als FCB-Fan geoutet und gehofft, dass die Basler europäisch überwintern, nun drückt die ganze Fussballschweiz dem FCZ die Daumen. In der Fünfjahreswertung der Uefa liegt die Schweiz auf dem 12. Platz, was gleichbedeutend mit einem fixen Champions-League-Platz ist, würde nach YB und Basel auch der FCZ in der Gruppenphase scheitern, wäre das für die kommenden Jahre eine riesige Hypothek. Alarmierend: Die Teams aus Griechenland, Kroatien, Österreich und Dänemark, die im Länderranking hinter der Schweiz liegen, haben in dieser Saison mehr Zähler für die Koeffizienten gesammelt als die Schweiz.

Kann der FCZ als einziges Schweizer Team europäisch überwintern? Verfolgen Sie das Spiel live im Stream und Ticker ab 17 Uhr auf BLICK.