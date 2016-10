Guillaume Hoarau: Erfolgreichster Tor-Schütze von YB

Kurz nach Mitternacht sagt YB-Trainer Adi Hütter: «Ich habe soeben gehört, dass Gui Hoarau der erfolgreichste Torschütze des Vereins geworden ist, ich möchte ihm dazu gratulieren. Die drei Tore sind etwas ganz Besonderes für ihn, aber auch für die Mannschaft. Er ist ein wirklicher Team-Player. Seine Rückkehr hat der Mannschaft totalen Aufschwung gegeben.»

Letztmals traf der 1,92 m grosse Franzose am 20. August beim 7:2 gegen Lausanne. Dann fiel der Stürmer wegen einer Muskelverletzung fast zwei Monate aus.

Nach dem torlosen Comeback am letzten Wochenende beim 0:0 gegen Lugano schlägt Hoarau am Donnerstagabend beim Europa-League-Gruppenspiel gegen Apoel richtig zu. Drei Treffer beim 3:1 (nach 0:1-Rückstand). Zwei auf Elfmeter.

Es sind bereits Hoaraus Europacup-Tore 7, 8 und 9.

Bedeutet: Hoarau schiesst am legendären Bomben-Meier vorbei.

Der Schaffhauser Geni Meier (1930 – 2002) feierte mit YB von 1957 an vier Meistertitel in Serie, holte zwei Cupsiege (1953 und 1958), wurde 1953 und 1959 Torschützenkönig. In 320 Meisterschaftsspielen schlug Bomben-Meier 248-mal zu. Seinen Übernamen erhielt der 1,80 m grosse und 80 kg schwere Stürmer wegen seiner Geschosse mit dem linken Fuss.

Seinen wichtigsten Europacup-Treffer schoss Bomben-Meier am 15. April 1959 beim 1:0-Sieg im Halbfinal des Meistercups (heute Champions League) gegen Stade Reims. 63 000 (!) Fans sahen im Stadion zu. Und das Schweizer Fernsehen übertrug erstmals ein Europacup-Spiel mit Schweizer Beteiligung live. Das Rückspiel verlor YB im Stade des Princes in Paris 0:3.

*****

Neu sieht die Liste mit den besten YB-Europacup-Schützen so aus:

9 Tore: Guillaume Hoarau

8 Tore: Geni Meier

7 Tore: Ernst Wechselberger / Raul Bobadilla

6 Tore: Raphael Nuzzolo / Marco Schneuwly / David Degen

5 Tore: Emmanuel Mayuka

4 Tore: Yuya Kubo / Renato Steffen / Henri Bienvenu