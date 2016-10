Sie hätten Verhandlungen mit verschiedenen potentiellen Hauptsponsoren geführt, sagt FCZ-Präsident Ancillo Canepa. Doch zu einem Abschluss kam es mit keinem. Hat der FCZ zu viel Geld verlangt und sich verpokert? «Nein, wir haben, wie übrigens in allen anderen Bereichen, auch im Sponsoring unsere Preise nach dem Abstieg angepasst. Aber verschenken werden wir nichts!», sagt Canepa.

«Dann spielen wir lieber ohne Sponsorenlogo», meint seine Frau Heliane. Dies tun die Zürcher seit Saisonbeginn. In der Challenge League, im Cup und in der Europa League.

Ab der Rückrunde sieht das anders aus. Zumindest jeweils in der ersten Halbzeit!

Am Dienstag präsentierte der FCZ sein neues Sponsoring-Konzept: Er verkauft seinen Fans unter dem Motto «S’Trikot isch ois» die prominente Werbefläche auf der Brust von Buff, Nef & Co. vor dem Pausenpfiff für deren Portraitfotos. Platz hat’s für 720 Fotos, Kostenpunkt: 450 Fr. pro Bild. Trainer Uli Forte gefällt diese Idee. «Toll, dass man die Fans einbezieht. Näher dabei sein, als mit einem Bild auf den Leibchen, kann man wohl nicht!»

Schon am ersten Tag haben sich über 100 Fans ihren Platz auf dem Shirt gesichert. Auch der Vierbeiner Kookie wird ab 2017 auf dem FCZ-Dress abgebildet sein. Die Canepas haben das Geld für ihre geliebte Schäferhündin aufgeworfen. Und sie damit zum ersten tierischen Sponsor eines Fussballklubs gemacht. Im Gegensatz zu den anderen «Hauptsponsoren» ist Kookie eine mit Privilegien. Sie hat einen eigenen Comic im FCZ-Matchprogramm und sie durfte vor Saisonstart auf dem Teamfoto direkt vor dem Cup-Pokal Platz nehmen.

Übrigens: Falls die ganze Werbefläche verkauft wird, spült diese Aktion immerhin 324'000 Franken in die FCZ-Kasse. Und was hat man mit der ungenützten Werbefläche nach der Pause vor? Heliane Canepa schmunzelt und sagt: «Mal schauen, wir führen im Moment noch Gespräche mit Interessenten. Zudem hätten wir noch weitere Ideen...»

Heute in der Europa League laufen die FCZ-Stars vorerst noch oben ohne auf. Will man in Bukarest punkten, brauchts jedoch eine andere Vorstellung als zuletzt beim 1:1 gegen Le Mont. Canepa: «Die erste Halbzeit war die schwächste seit Jahren!»

Wie sich der FCZ gegen Steaua schlägt, erfahren Sie live auf Blick.ch im Stream und Ticker.